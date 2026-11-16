Сікорський заявив про близько 46 подань на призначення послів без підпису — RMF24

У Брюсселі віцепрем’єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що на підпис президента очікують близько 46 подань про призначення послів, а також приблизно 38 рішень про їхнє відкликання. Очільник польського МЗС розкритикував канцелярію президента через процедуру кадрових рішень у дипломатичній службі, повідомляє RMF24.

Заява Сікорського в Брюсселі

Перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС Сікорського запитали про незаповнені посади керівників дипломатичних представництв. Він заявив, що частина людей перебуває у Варшаві, хоча, за позицією канцелярії президента, вони залишаються польськими послами у віддалених країнах.

Міністр назвав таку ситуацію «руйнуванням держави». Він також заявив, що президентська канцелярія приписує собі повноваження, яких не має, та пов’язав суперечку не лише з посольськими призначеннями, а й із питаннями щодо суддів і змін у складі уряду.

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Суперечка про повноваження

Як зазначає RMF24, Конституція Польщі передбачає, що президент призначає та відкликає послів за поданням міністра закордонних справ, погодженим прем’єр-міністром. Польське МЗС вважає, що оскільки зовнішню політику проводить уряд, президент не повинен блокувати запропоновані призначення та відкликання.

Канцелярія президента Польщі, зі свого боку, стверджує, що повноваження глави держави в цих питаннях не мають суто формального характеру, тому він може не погоджувати окремі кадрові рішення. Через це частину польських дипломатичних представництв очолюють тимчасові повірені у справах, а не посли з повною президентською номінацією.

Відставки дипломатів

На тлі чергового загострення конфлікту навколо Конституційного трибуналу кілька польських послів вирішили припинити виконання своїх функцій. Серед них — посол у Китаї Якуб Кумох, посол у Румунії Павел Солох і представник Польщі при ООН Кшиштоф Щерський. У США польську дипломатичну місію очолює тимчасовий повірений у справах Богдан Кліх.

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