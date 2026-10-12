Сікорський заявив про серйозну розмову в НАТО у разі жертв — Interia

Під час візиту до Лондона віцепрем’єр і глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що в НАТО доведеться провести «дуже серйозну розмову», якщо гібридні атаки Росії — держави-агресора — призведуть до загибелі людей. Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Interia.

Межа для реакції Альянсу

За словами Сікорського, Москва проводить дедалі більше операцій, спрямованих на дестабілізацію європейських суспільств. Він зазначив, що союзники мають спільно оцінити, якою повинна бути відповідь на такі дії.

Міністр наголосив, що в НАТО немає заздалегідь погодженого визначення межі, після якої російські дії вимагатимуть рішучої реакції Альянсу. Він не уточнив, яких саме заходів НАТО могло б ужити в такому разі.

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Сікорський також нагадав, що Польща та Естонія зверталися по консультації відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору після порушень їхнього повітряного простору російськими безпілотниками та літаками. Стаття 5 договору передбачає колективну оборону в разі збройного нападу на державу-члена НАТО.

Пропозиції щодо обмежень

Глава польського МЗС закликав європейських союзників закривати російські консульства, скорочувати кількість дипломатів із Росії та обмежувати їхнє пересування. Він також запропонував вимагати біометричні паспорти від усіх громадян Росії, які в’їжджають до Євросоюзу, щоб ускладнити агентам використання фальшивих особистостей.

Крім того, Сікорський підтримав обмеження кількості туристичних віз для росіян. За його словами, минулого року країни ЄС видали громадянам Росії майже 500 тисяч таких віз. У понеділок міністри закордонних справ ЄС мають обговорити в Люксембурзі можливі обмеження для російських дипломатів і туристів.

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