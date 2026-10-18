Сікорський закликав Гегсета згадати 44 загиблих польських військових — RMF24

У Польщі віцепрем’єр і міністр закордонних справ Радослав Сікорський відреагував на слова американського посадовця Піта Гегсета про роль союзників США в операції в Афганістані. У дописі в X польський дипломат закликав Гегсета сказати це родинам 44 польських військових, які загинули, забезпечуючи безпеку в складній провінції Газні, повідомляє RMF24.

Що сказав Гегсет

Під час виступу в Університеті Теннессі перед учасниками військової навчальної програми Гегсет говорив про власну службу в Афганістані. Він згадав, що біля штабу союзницьких сил у Кабулі бачив прапори приблизно 50 держав, однак заявив, що реально в бойових діях брали участь лише деякі країни.

Також посадовець згадав жартівливе розшифрування абревіатури ISAF — Міжнародних сил сприяння безпеці, місії НАТО в Афганістані у 2001–2014 роках. За його словами, військові іноді пояснювали її як «I Saw Americans Fighting» — «Я бачив, як воюють американці».

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Реакція польської влади

Очільник канцелярії прем’єр-міністра Польщі Ян Грабєц заявив, що польським військовослужбовцям належать вибачення. Він нагадав, що під час афганської місії, крім 44 загиблих, сотні поляків зазнали поранень.

Польські військові брали участь в операції в Афганістані майже два десятиліття та, зокрема, відповідали за дії в провінції Газні, яку вважали одним із найскладніших регіонів країни. За час присутності сил НАТО в Афганістані у 2001–2021 роках загинули приблизно 3,5 тисячі військових держав-союзниць. Близько 2,5 тисячі з них були американцями, ще понад 1100 — військовими інших країн-союзниць.

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