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Віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час Варшавського безпекового форуму заявив, що Варшава розраховує на розгортання постійної американської військової бази на своїй території.

За словами Сікорського, президент Польщі має використати робочі та дружні відносини з президентом США Дональдом Трампом для досягнення двох ключових цілей: забезпечення постійної військової присутності США в Польщі та роз'яснення американській стороні, що рф є агресором, а Україна — жертвою, від якої не можна вимагати капітуляції.

Оцінюючи перебіг бойових дій, очільник МЗС Польщі підкреслив, що «рф» не досягає успіху на суходолі, а спроби тероризувати українські міста цивільним бомбардуванням не призведуть до морального зламу. Він також відзначив ефективність українських ударів по російських нафтопереробних заводах і центрах обробки даних, наголосивши, що за умови виконання оборонних зобов'язань НАТО європейські країни вже в середньостроковій перспективі матимуть збройні сили, проти яких Кремль не зможе вести успішну війну.

Джерело: Укрінформ.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав президента США Дональда Трампа спрямувати тиск на Росію, а не на Україну. За його словами, саме Росія є агресором у війні, тоді як Україна стала її жертвою.

Під час візиту до Лондона віцепрем’єр і глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що в НАТО доведеться провести «дуже серйозну розмову», якщо гібридні атаки Росії — держави-агресора — призведуть до загибелі людей.

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