Сікорський звернувся до Ілона Маска через ігри зі Starlink для українських військових

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на повідомлення про чергові технічні обмеження функціоналу терміналів супутникового зв'язку Starlink, із якими зіткнулися Сили оборони України.

Коментуючи інформацію про те, що компанія SpaceX обмежила швидкість роботи супутникового інтернету для пристроїв, що перебувають у русі, польський дипломат опублікував звернення до засновника компанії Ілона Маска у соцмережі X. «Гей, Ілоне Маску, велика людино, ти знову граєшся у політику зі своїми продуктами? Ми, твої європейські клієнти, пильно за тобою стежимо», — написав Сікорський.

Раніше українські військові повідомили про ускладнення роботи обладнання Starlink під час виконання завдань на рухомій техніці через введення лімітів швидкості з боку компанії-оператора.

Джерела: соцмережа X (акаунт Радослава Сікорського).

Компанія SpaceX у ніч на 14 жовтня запровадила обмеження швидкості руху терміналів Starlink для військового пакета послуг StarShield. Про це повідомив фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Флеш, уточнивши, що наразі ліміт становить 100 миль на годину (близько 161 км/год). Через це, за словами активіста, волонтера та колишнього радника міністра оборони Сергія Стерненка, було зірвано кілька важливих місій.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ уночі 14 жовтня зафіксували проблеми зі зв’язком Starlink через обмеження швидкості передавання даних. Це вплинуло на керування безпілотниками та призвело до скасування частини бойових місій.

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