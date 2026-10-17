Сили безпеки Пакистану заявили, що вбили 18 бойовиків — The Hindu

Пакистанські сили безпеки заявили, що під час окремих операцій у провінціях Хайбер-Пахтунхва та Белуджистан убили 18 осіб, яких влада назвала бойовиками. Про це 7 жовтня повідомили державні медіа країни, пише The Hindu.

Операція в Північному Вазиристані

За даними державного радіомовника Radio Pakistan, під час операції на підставі розвідувальної інформації в окрузі Північний Вазиристан провінції Хайбер-Пахтунхва сили безпеки вбили 13 осіб. Радіомовник назвав їх терміном Fitna al-Khawarij.

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Зброя та пошуки

Як повідомило видання, у загиблих вилучили зброю та боєприпаси. У районі проведення операції тривали заходи з очищення території та пошукові операції. У доступному тексті джерела не наведено окремих подробиць щодо решти загиблих або операцій у Белуджистані.

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