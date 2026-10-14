Silmet в Естонії до кінця року відмовиться від російської сировини — ERR News

Естонський виробник рідкісноземельних металів Silmet, що працює в Сілламяе, планує до кінця 2026 року припинити залежність від сировини з Росії. Перехід до нових постачальників супроводжуватиметься скороченням виробництва та тимчасовими зупинками чинного підприємства із сепарації легких рідкісноземельних елементів, повідомляє ERR News.

Остання поставка

Материнська компанія Silmet — NEO Materials Group — за даними Postimees, поінформувала працівників і естонські державні установи, що очікує останню поставку від Солікамського магнієвого заводу. Як пише видання, цієї партії має вистачити підприємству на прийдешню зиму.

Silmet зобов'язалася до кінця року розірвати зв'язки в ланцюгу постачання із Солікамським магнієвим заводом. У заяві на своєму сайті NEO повідомила, що в межах підготовки до Silmet 2.0 підприємство завершує нинішню схему постачання сировини та перейде до нових постачальників.

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Представник компанії Васілеіос Цянос у коментарі Postimees заявив, що додаткову інформацію оприлюднять, коли для цього настане відповідний час.

Позиція естонської влади

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив Postimees, що російська сировина створює критичний ризик для виробництва, а її закупівля приносить кошти тим, хто не має отримувати прибуток від західного світу.

Раніше ERR News повідомляло, що російську компанію-постачальника рідкісноземельних елементів для Silmet виключили із запропонованого 22-го пакета санкцій Європейського Союзу на прохання Естонії. Міністр закордонних справ Маргус Цахкна 10 жовтня заявляв, що Естонія тиснула на NPM Silmet та її власника Neo Group, аби вони знайшли альтернативних постачальників, і встановила термін для припинення співпраці з російським постачальником.

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