Сім рейсів у Європі перевірили через хибні загрози бомб — Al Jazeera

Щонайменше сім пасажирських рейсів у Європі та круїзний лайнер Crown Iris, що прямував до ізраїльської Хайфи, у вівторок отримали повідомлення про нібито закладену вибухівку. Усі літаки безпечно приземлилися, а перевірки не виявили вибухових пристроїв, повідомляє Al Jazeera.

Попередження стосувалися рейсів Ryanair, Wizz Air, Scandinavian Airlines і польського перевізника LOT. Щодо чотирьох рейсів Ryanair надійшли повідомлення про загрозу. Відповідальність за них ніхто не взяв, а посадовці не назвали можливих причетних.

Перевірки у Польщі та Італії

У Польщі перевірили два літаки, що прямували до Варшави. Рейс Scandinavian Airlines SK751 із Копенгагена штатно приземлився в аеропорту Варшава-Шопен, де на час огляду літака закрили одну злітно-посадкову смугу. Рейс LOT із лондонського аеропорту Хітроу перенаправили до Варшави-Модліна, який тимчасово закрили після повідомлення про загрозу. Boeing 737 Max безпечно сів, а перевірка нічого не виявила; згодом аеропорт відновив роботу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

В Італії два винищувачі Eurofighter супроводили рейс Ryanair FR9611 із Дубліна до римського аеропорту Ф'юмічіно. Раніше того ж дня процедури з перевірки наявності вибухівки застосували до рейсу Ryanair із Лісабона, що прибув до Рима: огляд пасажирів, багажу та літака не виявив загрози.

Інші повідомлення про загрози

У Мурсії в Іспанії без інцидентів приземлився рейс Ryanair із Манчестера, щодо якого активували екстрений протокол. У Софії перевірили рейси Wizz Air із Бергамо та Ryanair із Дубліна — вибухівки також не знайшли. У Великій Британії поліція повідомила про погрози щодо чотирьох літаків, які мали вилетіти з Хітроу або прибути туди, а також про окреме попередження щодо рейсу в Манчестері. Після перевірок поліція не виявила проблем із безпекою.

Біля грецького острова Сірос після повідомлення про бомбу евакуювали панамський круїзний лайнер Crown Iris із приблизно 1 500 пасажирами та членами екіпажу. Пристрій на судні не знайшли. Напередодні рейс Wizz Air із лондонського Лутону до Софії через аналогічну погрозу в повітрі перенаправили до Будапешта, де його супроводили угорські винищувачі Gripen.

Читай нас у