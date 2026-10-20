Сім’ї заручників закликали Нетаньягу прибрати виборче гасло — Jerusalem Post

В Ізраїлі родини заручників, які загинули або були вбиті в полоні в Газі, закликали прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та партію «Лікуд» припинити використовувати у виборчій кампанії гасло we brought everyone home — «ми повернули всіх додому». Про це йдеться у відкритому листі, оприлюдненому у вівторок, повідомляє Jerusalem Post.

Звинувачення у використанні загибелі заручників

Автори листа заявили, що «Лікуд» використовує смерть їхніх близьких для політичної вигоди. Вони наголосили, що їхніх рідних не повернули живими: їхні тіла доправили до Ізраїлю в трунах. Родини також закликали не використовувати загиблих у передвиборчій пропаганді.

Останніми тижнями Нетаньягу та «Лікуд» подавали повернення заручників як одне з головних досягнень влади, неодноразово використовуючи це формулювання у виборчих повідомленнях. Вибори в Ізраїлі заплановані на 27 жовтня. Критики гасла, зокрема політичні опоненти та родини загиблих, зазначають, що воно не враховує смерті десятків людей, яких 7 жовтня 2023 року захопили живими, а згодом повернули до Ізраїлю в трунах.

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Вимоги до Нетаньягу та Лікуду

У листі родини закликали Нетаньягу та «Лікуд» відійти від публічного життя після подій 7 жовтня 2023 року. Вони вимагають, щоб прем’єр-міністр попросив вибачення, взяв на себе відповідальність за загибель їхніх близьких і створив державну комісію з розслідування провалів розвідки та безпеки того дня.

Лист підписали 28 родичів, які представляють 17 сімей. Серед підписантів — звільнена заручниця Йохевед Ліфшиц, чоловік якої Одед був убитий у полоні ХАМАС. Окремо сім’ї шістьох заручників, убитих ХАМАС у Рафаху в серпні 2024 року, розпочали кампанію з білбордами під гаслом «Ми не повернулися додому».

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