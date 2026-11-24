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19-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова Алі змінив прізвище на Мусаєв та отримав громадянство Сербії. У сербських документах юнак фігурує під прізвищем Мусаєв, а не Кадиров.

За даними журналістів, Алі Кадиров офіційно став Алі Мусаєвим у Центральному відділі РАЦСу Грозного. У витоках також знайшли свідоцтво про його народження, де батьками вказані Рамзан і Медні Кадирови. Наступного дня після зміни прізвища він отримав новий внутрішній паспорт.

ФБК з’ясував, що 10 липня 2025 року Сербія надала громадянство Алі Мусаєву. Відповідне рішення опублікував уряд республіки. У документі зазначено, що йдеться про людину, яка народилася 14 грудня 2006 року в чеченському селі Центарой – родовому селі родини Кадирових.

За інформацією розслідувачів, під прізвищем Мусаєв син глави Чечні здійснив понад 100 закордонних перельотів, переважно до Дубая. Для подорожей він користувався приватними літаками.

Під час аналізу цих поїздок ФБК також виявив раніше невідомий бізнес-джет родини Кадирових – Bombardier Global 6000 із бортовим номером RA73604. Літак придбали у європейського власника в серпні 2025 року.

Як зазначають російські ЗМІ, Алі використовував прізвище Мусаєв для закордонних поїздок і раніше. Його також використовують інші члени родини Кадирових – зокрема, доньки Айшат, Каріна, Табарик і Хеді, а також сини Адам, Ахмат, Елі та Абдулах.

Журналісти звернули увагу й на документи третього за старшинством сина Рамзана Кадирова. За даними прикордонної служби РФ, з якими ознайомилия журналісти, під час перельотів він користується двома паспортами, в яких зазначене ім’я Мохьмад. Документів на ім’я Адама Кадирова розслідувачі у витоках не знайшли.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.



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