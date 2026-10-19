Син Пригожина успадкував мільярди та розширив бізнес батька в Африці — WSJ

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28-річний Павло Пригожин, син покійного засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, не лише успадкував статки батька в розмірі 12 млрд рублів, а й перебрав на себе його бізнес в Африці. За даними The Wall Street Journal, його річні доходи перевищують 400 млн доларів.

Після смерті батька Павло зберіг контроль над підрозділами «Вагнера» в Центральноафриканській Республіці та розширив успадковану комерційну діяльність, пов’язану з угрупованням найманців.

Незважаючи на те, що російська влада після загибелі Пригожина-старшого взяла ПВК "Вагнер" під контроль і створила "Африканський корпус" Міноборони, до якого мали перейти найманці, син воєначальника зумів не залишитися осторонь справи свого батька.

За інформацією видання, у цьому йому допоміг президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, який попросив Кремль не замінювати бійців ПВК "Вагнер" військовими Міністерства оборони РФ. Більше того, він інтегрував найманців Пригожина в поліцію, армію та розвідувальні підрозділи країни.

Зараз у столиці ЦАР, Бангі, перебуває близько півтисячі "вагнерівців", які беруть участь в охороні президента, воюють із повстанцями та заробляють на видобутку золота, торгівлі наркотиками та зброєю.

Павло Пригожин, за твердженнями WSJ, взяв під контроль найбільше в ЦАР родовище золота, яке приносить $250 мільйонів на рік.

У вивезенні металу за кордон йому активно допомагають місцеві органи влади, які позначають видобутий метал як державну власність. Як вдалося з’ясувати журналістам, останні три місяці поставки здійснювалися через Білорусь.

Крім того, "молодий талант" контролює значну частину місцевого ринку трамадолу та продає зброю повстанським угрупованням у Судані та Лівії. ПВК "Вагнер" виробляє у ЦАР горілку та пиво.

Ця угруповання також володіє радіостанціями в країні, які транслюють антизахідну пропаганду, прославляють президента Туадеру та вихваляють Росію.

Загалом сім'я Пригожиних заробляє понад $400 мільйонів на рік. Принаймні, такі цифри наводить організація "Глобальна ініціатива з боротьби з транснаціональною організованою злочинністю".

Сам Пригожин-молодший постійно мешкає в Санкт-Петербурзі, але регулярно літає до Бангі, де зупиняється в готелі Ledger Plaza. Останній слідчі називають фактичною штаб-квартирою ПВК.

Територія готелю ретельно охороняється озброєними бійцями, а перед зустріччю з Павлом навіть найвищі військові чини проходять перевірку.

Про це пише The Wall Street Journal у статті "Плейбой.

Журналісти повідомили, що пригожин після заколоту зустрічався із путіним у кремлі.

Терорист Пригожин і його прибічники могли інсценувати свою смерть.

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