Син Трампа хоче постачати бойових роботів ізраїльській армії — FT

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Американський стартап Foundation Future Industries, серед інвесторів і стратегічних радників якого є син президента США Ерік Трамп, веде переговори з Армією оборони Ізраїлю щодо постачання людиноподібних роботів. Їх можуть залучити до патрулювання тунелів ХАМАС під сектором Гази, а в перспективі — і до бойових операцій.

Йдеться про можливе постачання партії роботів Phantom чисельністю до 1000 одиниць.

Співзасновник і президент компанії, колишній морський піхотинець Майк Леблан розповів, що у вересні провів попередні зустрічі з ізраїльськими військовими та оглянув тунелі спільно з роботом Phantom MK1. За його словами, переговори відбуваються безпосередньо з начальником Генерального штабу ЦАХАЛ.

Леблан пояснив, що автономні роботи компанії вміють виявляти розтяжки та знешкоджувати міни-пастки, однак “найблагороднішим” їхнім завданням він вважає участь у бойових діях.

Foundation та придбана нею компанія отримали від американських військових понад $70 млн, зокрема за ключовим контрактом, укладеним уже після того, як син президента долучився до стартапу. Сенаторка Елізабет Воррен назвала це “корупцією на очах у всіх”. Представник Еріка Трампа заперечує, що син президента брав участь в отриманні державних контрактів.

Джерело: Financial Times.

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