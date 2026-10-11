Сінгапур активує субсидії на лікування захворювань через смог — Channel NewsAsia

Міністерство охорони здоров’я Сінгапуру з понеділка, 12 жовтня, активує програму субсидій на лікування захворювань, пов’язаних із транскордонним смогом. Пільги діятимуть у поліклініках та клініках готовності до надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я (PHPC) на тлі погіршення якості повітря в країні, повідомляє Channel NewsAsia.

Вартість лікування

Усі громадяни Сінгапуру зможуть скористатися субсидіями в поліклініках. Власники карток Public Assistance отримають медичну допомогу безоплатно. Люди старшого віку, які належать до програм Pioneer Generation та Merdeka Generation, сплачуватимуть не більш як 5 сінгапурських доларів, а для інших сінгапурців, які мають право на пільги, вартість лікування обмежать сумою у 10 сінгапурських доларів.

У клініках PHPC право на субсидію матимуть громадяни віком 18 років і молодші або від 65 років, а також учасники програм Public Assistance, Pioneer Generation і Merdeka Generation, власники карток CHAS Blue та CHAS Orange і карток звільнення від медичних платежів. Програма охоплює лікування алергічного риніту, астми, бронхіту, кон’юнктивіту, хронічної обструктивної хвороби легень, інфекцій верхніх дихальних шляхів та їхніх ускладнень.

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Погіршення якості повітря

Міністр охорони здоров’я Онг Є Кун повідомив про зростання порівняно з попереднім тижнем кількості пацієнтів із респіраторними проблемами у відділеннях невідкладної допомоги. За його словами, більше таких випадків також фіксують у поліклініках. Він закликав звертатися до клінік із респіраторними захворюваннями, які можна лікувати на рівні первинної медичної допомоги, щоб не перевантажувати відділення невідкладної допомоги.

У неділю якість повітря по всьому Сінгапуру залишалася на нездоровому рівні. У центральному регіоні країни 24-годинний індекс забруднення PSI у п’ятницю сягнув 192 пунктів. Якщо показник перевищить 200, міжвідомча група з протидії смогу готова роздавати придатним для цього громадянам респіратори N95 та відкривати кондиціоновані укриття від смогу. Міністерство освіти розглядатиме закриття шкіл, якщо прогнозований 24-годинний PSI перевищить 300.

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