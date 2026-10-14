Сінгапур достроково почав видавати маски N95 вразливим жителям — Channel NewsAsia

У Сінгапурі влада достроково розпочала поетапну видачу масок N95 для вразливих жителів на тлі посилення смогу. Раніше роздачу планували почати лише після того, як 24-годинний індекс забруднення повітря PSI перевищить 200 пунктів. Про зміну планів повідомляє Channel NewsAsia.

Погіршення якості повітря

Видачу масок почали в середу, 14 жовтня, після того, як погодинний показник концентрації дрібнодисперсних частинок PM2.5 у західній частині міста о 14:00 сягнув 288. Це був перший випадок цього сезону смогу, коли показник увійшов до дуже високого діапазону. Національне агентство з охорони довкілля Сінгапуру також попередило, що PSI може перейти до категорії «дуже нездорового» рівня.

Маски поступово надаватимуть у визначених пунктах, зокрема в громадських клубах, автоматах на окремих транспортних вузлах, офісах соціальних служб і приміщеннях Народної асоціації. Агентство зазначило, що вони можуть бути доступні не одразу в усіх пунктах.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кому доступні маски

До груп, які можуть отримати N95, належать вагітні жінки, діти віком від семи до 16 років, а також люди з медичними станами, зокрема астмою. Урядова робоча група з питань смогу раніше заявляла, що такі маски зазвичай не потрібні за нетривалого перебування надворі, наприклад дорогою до школи чи роботи, або в приміщеннях.

Опитані медики наголосили, що маски N95 знижують вплив дрібнодисперсних частинок лише за умови правильного прилягання до обличчя. Ризики для здоров'я залежать не тільки від показників забруднення, а й від тривалості перебування надворі, фізичної активності та стану здоров'я людини. Людям, яким важко дихати в N95, фахівці радять скорочувати час на вулиці та підтримувати чистіше повітря в приміщеннях.

Питання щодо роботи шкіл

На тлі смогу обговорюється і можливе закриття шкіл. Міністерство освіти Сінгапуру розглядатиме це рішення, якщо на наступний день прогнозуватимуть небезпечний рівень забруднення з 24-годинним PSI понад 300. Під час смогу школи стежать за погодинними показниками PM2.5, переносять активності в закриті приміщення з очищувачами повітря та уникають занять надворі.

Читай нас у