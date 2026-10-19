Сінгапур і Катар поновили меморандум про співпрацю у сфері СПГ — Channel NewsAsia

Сінгапур і Катар у Досі, Катар, поновили меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері скрапленого природного газу та низьковуглецевих технологій. Поновлення документа між QatarEnergy і Міністерством енергетики, торгівлі та промисловості Сінгапуру відбулося у присутності прем’єр-міністра Сінгапуру Лоуренса Вонга та еміра Катару шейха Таміма бін Хамада Аль Тані, повідомляє Channel NewsAsia.

Стабільні поставки газу

Міністерство закордонних справ Сінгапуру заявило, що оновлена угода має зміцнити енергетичну безпеку двох країн. У спільній заяві за підсумками дев’ятого засідання Спільного комітету високого рівня Катару та Сінгапуру зазначено, що меморандум має сприяти стабільності ланцюгів закупівлі СПГ, зокрема з огляду на останні події на ринку.

За даними Світового банку, Катар забезпечує приблизно 25% загального імпорту скрапленого природного газу Сінгапуром. Близько 95% електроенергії в Сінгапурі виробляють з імпортного природного газу — СПГ і трубопровідного газу із сусідніх країн.

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Курс на стратегічне партнерство

Вонг і шейх Тамім також домовилися працювати над підвищенням двосторонніх відносин до рівня стратегічного партнерства. У разі його запуску Катар стане другим стратегічним партнером Сінгапуру на Близькому Сході. Майбутній державний візит еміра Катару до Сінгапуру сторони розглядають як нагоду офіційно започаткувати це партнерство.

Обидва лідери особисто співголовували на дев’ятому засіданні Спільного комітету високого рівня — уперше за 20-річну історію цього формату. Вони відзначили розвиток співпраці у торгівлі, інвестиціях, енергетиці та обороні, а також у сфері штучного інтелекту, цифровізації, кібербезпеки, досліджень і підготовки фахівців зі ШІ.

Лідери також висловили серйозне занепокоєння ситуацією на Близькому Сході та наголосили на важливості діалогу й дипломатії для підтримання регіонального миру і стабільності. Вони заявили про необхідність зберігати міжнародні морські маршрути, зокрема Ормузьку протоку, відкритими, безпечними та захищеними.

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