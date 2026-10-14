Сінгапур надаватиме гранти роботодавцям за гнучкі формати праці — Channel NewsAsia

У Сінгапурі роботодавцям надаватимуть гранти та інші стимули за перепроєктування посад для гнучких форматів роботи. Про це 14 жовтня заявила виконувачка обов’язків міністерки праці Джасмін Лау на конференції Young Singaporeans Conference 2026 Інституту політичних досліджень.

Тестування у вибраних галузях

Як повідомляє Channel NewsAsia, уряд ще визначає галузі та професії, з яких почнеться впровадження ініціативи. Лау зазначила, що механізм не запускатимуть одразу в масштабі всієї країни: його спершу випробують із роботодавцями в окремих секторах.

Ініціатива передбачає зміну організації праці: роботодавці по-іншому об’єднуватимуть завдання, щоб працівники могли виконувати їх у різному темпі. Лау назвала це гнучкими посадами; подібні формати також описують як роботу з частковим навантаженням або неповну зайнятість.

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Водночас працівники мають бути готові до іншого принципу оплати. За словами Лау, винагорода на таких посадах може залежати від виконаних завдань, результатів роботи та досягнутих показників.

Гнучкість для працівників із обов’язками з догляду

За словами Лау, підхід не обмежуватиметься сімейною політикою чи батьківством. Він має підтримати всіх, кому в певний період життя потрібен гнучкіший режим роботи. Такі ролі не обов’язково мають бути постійними: після завершення обов’язків із догляду за дітьми чи родичами людина зможе повноцінно повернутися на ринок праці та перейти на іншу посаду.

Окремо Лау висловилася про право не відповідати на робочі повідомлення поза робочим часом. Вона назвала це корисною практикою, але застерегла від надмірно жорсткого регулювання робочих годин, оскільки деяким працівникам зручніше повертатися до завдань пізно ввечері. На її думку, державна служба як великий роботодавець може показувати приклад, зокрема не очікуючи відповідей від працівників у вихідні.

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