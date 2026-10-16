Сінгапур 16 жовтня заявив, що надішле приписи щодо запобігання пожежам семи компаніям в Індонезії. За висновками сінгапурських розслідувань, ці компанії відповідальні за пожежі, які спричинили нинішнє задимлення в країні. Про це повідомила міністерка сталого розвитку та довкілля Грейс Фу, пише Channel NewsAsia.

Приписи видасть Національне агентство з охорони довкілля Сінгапуру відповідно до закону про транскордонне забруднення серпанком. Компанії мають залучити пожежний персонал для гасіння вогню або недопущення його поширення на землях, якими вони володіють чи користуються. Їм також накажуть припинити або не розпочинати спалювання на цих ділянках.

Компанії, які отримають приписи

Повідомлення стосуватимуться PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Sumatera Alam Anugerah, PT SBA Wood Industries, PT Hutan Lestari Raya та PT Bangkanesia.

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Кожна компанія також має подати агентству план дій для ліквідації пожеж на своїх землях і запобігання їх повторенню. Фу заявила, що влада розслідуватиме всі компанії, які, за її даними, можуть бути причетні до транскордонного задимлення в Сінгапурі. За наявності відповідних ознак приписи можуть надіслати іншим компаніям і розглянути додаткові заходи, передбачені законом.

Допомога Індонезії

За словами міністерки, сінгапурська влада протягом останніх місяців контактувала з індонезійськими колегами та раніше пропонувала підтримку в боротьбі з пожежами. Минулого місяця Фу також розмовляла з міністром довкілля Індонезії.

16 жовтня вона повторно звернулася до нього з пропозицією надати цивільну допомогу для гасіння пожеж та інших заходів, зокрема засівання хмар. Фу зазначила, що на той момент ще не отримала відповіді, однак Сінгапур готовий надати допомогу, яку Індонезія вважатиме доречною.

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