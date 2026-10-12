Сінгапур обмежить публічне просування фінпослуг відведеними зонами — Channel NewsAsia

Монетарне управління Сінгапуру (MAS) запровадить жорсткіші правила для публічного просування фінансових продуктів і послуг. Фінансові установи зможуть проводити такі заходи лише у спеціально відведених зонах на комерційних об’єктах, а їхні представники повинні будуть повідомляти людей про намір запропонувати послугу та отримувати згоду на продовження розмови.

Про рішення регулятора повідомляє Channel NewsAsia. Нові вимоги стосуються, зокрема, промоакцій і презентацій у громадських місцях, де представники фінансових установ просувають продукти та послуги серед населення.

Де дозволять проводити заходи

Такі заходи дозволять проводити у приміщеннях, які фінансові установи можуть орендувати або для яких отримали дозвіл на маркетингові та дистрибуційні події. До них належать виставкові зали, корпоративні конференц-зали та спільні простори комерційних будівель.

Водночас пішохідні зони та житлові приміщення не можна буде використовувати для цього. Регулятор також вимагатиме від установ запровадити політики й процедури для визначення простору, достатнього для належного проведення маркетингових і дистрибуційних заходів. Активність представників обмежать радіусом п’яти метрів від позначеної зони заходу.

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Згода та контроль за представниками

MAS зазначило, що неналежно проведені промоакції можуть викликати занепокоєння через небажане або наполегливе звернення до людей. Регулятор отримував скарги споживачів на те, що представники фінансових установ у публічних місцях недостатньо чітко повідомляли про свою особу та мету звернення.

Письмово фіксувати усну згоду клієнта не вимагатимуть, однак фінансові установи мають створити механізми контролю, щоб перевіряти, чи отримують представники таку згоду. Попередня реєстрація на захід може вважатися згодою, якщо учасника заздалегідь поінформували, що там просуватимуть фінансові продукти чи послуги.

Установи також повинні призначати кваліфікованих працівників для нагляду за поведінкою представників під час таких заходів. Вуличне залучення клієнтів і поквартирний обхід залишаться забороненими, оскільки MAS вважає ці методи небажаними та неочікуваними для споживачів.

Оновлені рекомендації планують видати у 2027 році. Фінансовим установам нададуть дев’ять місяців для впровадження нових запобіжників. Водночас MAS не заборонятиме пропозиції подарунків на промозаходах, але наголосило, що вони не мають неналежно впливати на рішення клієнтів про купівлю.

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