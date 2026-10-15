Сінгапур перевіряє компанії через смог та допускає юридичні дії — Channel NewsAsia

Сінгапур з'ясовує, які компанії можуть бути відповідальними за лісові й торф'яні пожежі в Індонезії, через які в країні посилився смог. Влада може вжити юридичних заходів відповідно до сінгапурського Закону про транскордонне забруднення димом.

Перевірка відповідальних компаній

Прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг заявив, що країна також вивчає можливість спільних дій з іншими державами. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

За словами Вонга, ситуацію зі смогом погіршив тривалий посушливий період. Сінгапур запропонував допомогу Індонезії та продовжить співпрацювати з нею й іншими партнерами в Асоціації держав Південно-Східної Азії для розв'язання цієї проблеми.

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Допомога мешканцям Сінгапуру

У країні розподіляють респіратори N95 та їхні аналоги серед уразливих мешканців Сінгапуру. Також у громадських клубах і деяких центрах мереж мешканців та комітетів мешканців надають приміщення з кондиціонуванням.

Вонг зазначив, що Сінгапур не може контролювати погоду, вітер або події за своїми кордонами, однак влада має намір захищати населення та разом із сусідніми країнами усувати першопричини смогу.

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