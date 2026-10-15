Сінгапур планує посилити покарання для учасників шахрайських схем — Channel NewsAsia

Уряд Сінгапуру планує внести до парламенту законодавчі зміни щодо суворіших покарань для осіб, причетних до шахрайських схем, зокрема молоді. Це сталося після того, як у вересні Високий суд замінив стримувальні вироки для чотирьох молодих засуджених на пробацію та покарання, не пов’язані з ув’язненням.

Як повідомляє Channel NewsAsia, колегія з трьох суддів розглянула апеляції семи осіб, засуджених за надання шахрайським синдикатам доступу до банківських рахунків або облікових даних Singpass. Шестеро з них були молодшими за 21 рік. Суд задовольнив апеляції у чотирьох справах, а в трьох інших — відхилив.

Позиція уряду

Старший міністр і міністр внутрішніх справ К. Шанмугам заявив у парламенті, що рішення суду суперечить рекомендаціям щодо жорсткіших покарань, зокрема ув’язнення або виправного навчання. За його словами, нове законодавство буде сформульоване прямо, аби підхід суду у вересневій справі надалі не застосовувався.

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Шанмугам також зазначив, що уряд надає більшої ваги стримуванню та запобіганню злочинам під час призначення покарань. Водночас він сказав, що уряд поважає позицію суду щодо тлумачення законодавства.

Роль судів і парламенту

У рішенні у справі Mohamed Erzan Taib Zohri v Public Prosecutor суд наголосив, що рекомендації консультативної групи з питань покарань не є обов’язковими для судів і лише допомагають під час визначення вироку. Суд також вказав, що вважати ув’язнення або виправне навчання типовим рішенням для молодих правопорушників у таких справах було б надто спрощеним підходом.

Опитані виданням правники пояснили, що парламент ухвалює закони та встановлює можливі межі покарань, а суди незалежно тлумачать і застосовують норми до конкретних обставин. Якщо парламент не погоджується з тлумаченням закону, він може змінити його для майбутніх справ, але не може скасувати конкретне рішення у вже завершеній кримінальній справі або заднім числом посилити покарання.

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