Сінгапур радить підвищити зарплати низькооплачуваним на 6–8% — Channel NewsAsia

У Сінгапурі Національна рада із заробітної плати рекомендувала роботодавцям підвищувати зарплати працівникам із валовою місячною зарплатою до S$2 800 на 6–8%. Рекомендації діятимуть із грудня 2026 року до листопада 2027 року, повідомляє Channel NewsAsia.

Рада закликала компанії, які показали хороші результати та мають позитивні бізнес-перспективи, встановлювати підвищення на верхній межі діапазону. Воно має становити щонайменше S$135–170 — залежно від того, яка сума є більшою. Підприємствам із хорошими результатами, але невизначеними перспективами радять орієнтуватися на середину цього діапазону.

Умови для різних компаній

Роботодавцям, які не показали хороших результатів, але залишилися прибутковими, рекомендовано підвищити зарплату на нижню межу діапазону або щонайменше на S$120 — залежно від того, яка сума більша. Уперше рекомендації також охопили компанії, що не показали хороших результатів і є збитковими: їм радять забезпечити фіксоване підвищення щонайменше на S$120.

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Якщо бізнес-перспективи таких компаній поліпшаться, їм рекомендували переглянути оплату праці та розглянути додаткове підвищення для низькооплачуваних працівників. Уряд Сінгапуру прийняв рекомендації ради. У Міністерстві трудових ресурсів заявили, що вони мають забезпечити відчутне зростання зарплат низькооплачуваних працівників, водночас залишаючи роботодавцям гнучкість з огляду на економічні та бізнес-умови.

Навчання та штучний інтелект

Рада також закликала роботодавців і працівників розвивати навички для економіки, що дедалі більше використовує штучний інтелект. Компаніям рекомендували готувати персонал до зміни робочих функцій, підтримувати навчання та інвестувати у безперервну освіту на всіх етапах кар’єри.

Частка роботодавців, які надавали структуроване навчання, знизилася з 66,4% у 2024 році до 64% торік. Частка працівників, які його отримували, скоротилася з 52,6% до 48,1%. Рада зазначила, що зростання продуктивності та бізнесу в різних секторах було нерівномірним, тому роботодавцям радять коригувати підвищення зарплат відповідно до власних результатів і перспектив, а також повністю впроваджувати гнучку систему оплати праці зі щомісячними та річними змінними компонентами.

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