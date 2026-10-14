Сінгапур створив групу для захисту від ШІ-кіберзагроз — Channel NewsAsia

У Сінгапурі сформували робочу групу з понад 20 експертів і представників індустрії, яка має посилити захист інфокомунікаційного та медійного секторів від кіберзагроз, пов’язаних із використанням або прискоренням штучним інтелектом. Як повідомляє Channel NewsAsia, до Frontier AI Resilience and Security Taskforce (FAIRS) увійшли фахівці у сферах телекомунікацій, медіа, кібербезпеки та ШІ.

Завдання робочої групи

FAIRS працюватиме за трьома напрямами: прискорення реагування на загрози, які посилює ШІ; зміцнення критичних систем у міру того, як технології штучного інтелекту ефективніше виявляють вразливості; а також обмін інформацією в межах сектору для раннього виявлення нових методів атак.

Група має оприлюднити звіт із практичними рекомендаціями та найкращими практиками в першій половині 2027 року. Генеральний директор Управління розвитку інфокомунікаційних технологій і медіа Сінгапуру (IMDA) Нг Че Понг заявив, що передові моделі ШІ змінюють правила гри у сфері кібербезпеки. За його словами, частину ризиків неможливо контролювати лише тестуванням окремих застосунків штучного інтелекту.

Зокрема, учасники FAIRS розглядатимуть способи посилення та сегментації мереж і систем, щоб окремі вразливості не призводили до масштабних збоїв. Також вони вивчатимуть можливості поліпшення моніторингу мереж і реагування на загрози, що розвиваються швидше через використання ШІ.

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Перевірка ШІ-агентів

Одночасно IMDA представило першу версію стартового набору для перевірки безпечності та надійності агентних ШІ-систем. На відміну від звичайних генеративних систем, такі агенти можуть діяти від імені користувачів, використовувати інструменти, отримувати доступ до зовнішніх систем і конфіденційної інформації та змінювати своє середовище.

Набір передбачає чотири етапи: виявлення ризиків, зокрема помилкових чи несанкціонованих дій; розроблення реалістичних тестів; аналіз журналів роботи; а також безперервний моніторинг і повторне тестування. IMDA рекомендує оцінювати весь процес роботи агента — його дії, доступи та дотримання дозволів — а не лише кінцевий результат.

Фонд AI Verify також назвав перші п’ять компаній, акредитованих за програмою AI Tester Accreditation Programme: AIDX Tech, Knovel Engineering, PwC Singapore, Resaro та Vulcan. Програма покликана допомогти бізнесу знаходити незалежних фахівців для тестування безпечності й надійності генеративних ШІ-застосунків.

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