Сінгапур уперше висунув Рену Лі до Міжнародного суду ООН — Channel NewsAsia

Сінгапур уперше від часу вступу до ООН у 1965 році висунув власну кандидатку до Міжнародного суду ООН. Посол Сінгапуру з міжнародного права Рена Лі претендує на одне з п’яти місць, які мають заповнити під час виборів у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, США, 3 листопада.

Як повідомляє Channel NewsAsia, Лі є однією з десяти кандидатів на посади суддів у Гаазі на дев’ятирічний термін 2027–2036 років. Її кандидатуру вперше оголосили 2024 року, а офіційно номінували в лютому 2026-го. У разі обрання вона стане першою жінкою-суддею Міжнародного суду ООН із Південно-Східної Азії.

Роль Міжнародного суду ООН

Міжнародний суд ООН є головним судовим органом Організації Об’єднаних Націй. Він розглядає правові спори між державами, якщо вони погодилися передати справу до суду, а також надає консультативні висновки Генеральній Асамблеї ООН, Раді Безпеки та іншим уповноваженим органам і установам щодо питань міжнародного права.

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Суд складається з 15 суддів і відрізняється від Міжнародного кримінального суду, який розглядає справи окремих осіб щодо таких міжнародних злочинів, як геноцид і воєнні злочини. Судді Міжнародного суду ООН зобов’язані діяти неупереджено та сумлінно, тому вони не є представниками чи адвокатами власних держав.

Як обирають суддів

Кандидат має здобути абсолютну більшість голосів одночасно в Генеральній Асамблеї ООН і Раді Безпеки. Для перемоги потрібно щонайменше 97 голосів із 193 у Генасамблеї та вісім із 15 у Раді Безпеки. Якщо необхідної більшості не набирають п’ятеро кандидатів, проводять наступні тури голосування.

Рена Лі була послом Сінгапуру з питань океанів у 2018–2023 роках. Вона завершила переговори щодо глобальної угоди про збереження та стале використання морського біорізноманіття в районах поза національною юрисдикцією. За цю роботу журнал Time включив її до списку 100 найвпливовіших людей 2024 року.

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