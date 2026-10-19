Сінгапур видасть приписи трьом фірмам через пожежі в Індонезії — Channel NewsAsia

Національне агентство з довкілля Сінгапуру (NEA) видасть приписи щодо запобіжних заходів трьом індонезійським компаніям через пожежі в Калімантані. Відомство заявило, що дим від займань на концесійних землях цих компаній міг досягти Сінгапуру, повідомляє Channel NewsAsia.

Три компанії під приписами

Приписи отримають PT Buana Megatama Jaya, PT Mananjung Hayak та PT Baratama Putra Perkasa. Після цього загальна кількість компаній, щодо яких Сінгапур застосував процедури за Законом про транскордонне забруднення димом, сягне десяти.

16 жовтня NEA вже видало приписи щодо запобіжних заходів семи іншим компаніям в Індонезії через пожежі на Суматрі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вимоги агентства

Три компанії мають залучити персонал для боротьби з пожежами, щоб загасити вогонь або не допустити його поширення на землях, якими вони володіють чи користуються. Також від них вимагають припинити будь-яке поточне спалювання, не починати нового та подати до NEA плани дій із гасіння пожеж і запобігання їх повторенню.

В агентстві заявили, що готові вживати правозастосовних заходів щодо компаній, відповідальність яких за транскордонний серпанок у Сінгапурі буде встановлено.

Читай нас у