Сінгапур використає доступні моделі ШІ для кіберзахисту — Channel NewsAsia

Сінгапур інвестуватиме у здатність оцінювати та адаптувати доступні моделі штучного інтелекту для національної кібероборони, а не розроблятиме власні моделі для кожного завдання. Про це на конференції Singapore International Cyber Week заявив старший міністр і міністр-координатор з питань національної безпеки К. Шанмугам, повідомляє Channel NewsAsia.

Посадовець представив третю стратегію кібербезпеки Сінгапуру. За його словами, країна прагнутиме діяти раніше, у загальнонаціональному масштабі та з темпом, який відповідає швидкості дій зловмисників. Стратегія охоплює захист критичної інфраструктури й ширшого кіберпростору, розвиток можливостей у сферах ШІ та квантових технологій, міжнародну співпрацю, а також підготовку фахівців.

Адаптація моделей для кібероборони

Шанмугам заявив, що Сінгапур розвиватиме напрям AI harness engineering — безпечну інтеграцію відібраних моделей ШІ з інструментами, даними та робочими процесами фахівців із кіберзахисту. Такий підхід, за його словами, дозволить обирати найпридатніші моделі для конкретних потреб.

Уряд планує поступово застосовувати ШІ в операціях національної кібероборони, зокрема в Національному командному центрі кібербезпеки NC3 та Урядовому центрі операцій з кібербезпеки. Влада також має намір співпрацювати з представниками галузі та технологічними партнерами для прискорення впровадження інструментів кіберзахисту на основі ШІ в критичних секторах.

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Агентство кібербезпеки Сінгапуру вже створює інструменти ШІ для автоматизованого виявлення та картографування доступних ззовні активів і вразливостей. GovTech, за даними видання, застосовує ШІ-агентів для швидшого пошуку вразливостей і тестування безпеки.

Моніторинг загроз і захист від фішингу

NC3 формуватиме загальнонаціональну картину вразливостей і загроз, підтримуватиме безперервний моніторинг систем критичної інфраструктури та об’єднуватиме інформацію від державних структур, власників критично важливої інфраструктури, кібербезпекових компаній і міжнародних партнерів.

Крім того, уряд розроблятиме національну захисну систему доменних імен PDNS. Вона зможе зупиняти з’єднання з відомими шкідливими доменами ще до того, як загроза досягне користувача, щоб зменшити ризики фішингу, шахрайства та шкідливого програмного забезпечення.

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