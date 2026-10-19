Сінгапур запропонує 3000 стажувань студентам цифрових технологій — Channel NewsAsia

У Сінгапурі протягом наступних трьох років студентам запропонують близько 3000 стажувань тривалістю від 10 до 12 місяців. Програма розрахована на студентів Інституту технічної освіти, політехнічних закладів та автономних університетів, які навчаються за напрямом інформаційних і цифрових технологій.

Як повідомляє Channel NewsAsia, стажування є частиною розширених ініціатив Bridge2Tech у межах TIP Alliance+ Управління розвитку інфокомунікаційних медіа Сінгапуру (IMDA). Річні стажування для відповідних студентів Інституту технічної освіти та політехнічних закладів пропонують із 2022 року, а тепер програму поширили і на автономні університети.

Стажування в межах навчання

Стажування інтегрують у навчальні програми студентів. Їх спільно розроблятимуть освітні установи та роботодавці, а IMDA надаватиме фінансову підтримку для заохочення компаній до участі. Учасники працюватимуть над змістовними проєктами, навчатимуться у досвідчених колег і розвиватимуть професійне судження в реальних умовах роботи.

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Старший державний міністр цифрового розвитку та інформації Тан Кіат Хау, оголошуючи ініціативу 19 жовтня на заході TechConnect Сінгапурського комп'ютерного товариства, заявив, що через зміни, спричинені штучним інтелектом, потрібні нові шляхи переходу від освіти до працевлаштування. За його словами, роботодавці дедалі частіше шукають нових працівників, які можуть робити внесок у роботу від самого початку.

Підтримка сертифікацій

Тан зазначив, що ШІ вже допомагає виконувати завдання, на яких молодші інженери раніше здобували досвід: писати простіші програми, налагоджувати код, тестувати застосунки та підтримувати системи. Водночас, наголосив він, роботодавцям і надалі потрібні досвідчені інженери.

Окрім стажувань, студенти зможуть отримати від IMDA фінансування до 90% вартості схвалених курсів і сертифікацій у сферах ШІ, хмарних технологій та кібербезпеки з урахуванням установлених лімітів. У листопаді також відкриють подання заявок на програму Government Tech Domain Pathway, яка має підготувати студентів до технологічної роботи в державному секторі та компаніях, що створюють цифрові рішення для державних установ. Понад 200 роботодавців уже підтримали підхід до найму, заснований на навичках, у межах TIP Alliance+.

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