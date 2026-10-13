Сирія створила службу безпеки столиці для захисту Дамаска — Asharq Al-Awsat

У Сирії створили Службу безпеки столиці, яка має посилити безпеку Дамаска, виявляти сплячі осередки та запобігати спробам дестабілізації міста. Керівником нового органу призначили бригадного генерала Абдель Азіза Хіляля аль-Ахмада, повідомляє Asharq Al-Awsat із посиланням на високопосадовця сирійських військових.

Призначення керівника

За словами співрозмовника видання, нова структура має застосовувати більш цілеспрямований підхід до безпеки столиці та виявляти осередки, які можуть загрожувати Дамаску. Посадовець заявив, що не вважає місто таким, що перебуває під безпосередньою загрозою, однак сказав про діяльність диверсійних осередків, пов’язаних із зовнішніми силами.

Той самий посадовець звинуватив Ізраїль та Іран у прагненні дестабілізувати Сирію через підтримку місцевих диверсійних груп у кількох провінціях. Він також наголосив, що в Дамаску розміщені іноземні посольства, дипломатичні представництва, офіси міжнародних установ та агентств ООН. На його думку, порушення безпеки столиці могло б підірвати авторитет і довіру до держави.

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Робота в Латакії

Раніше аль-Ахмад очолював внутрішню безпеку провінції Латакія. Після вступу на посаду 25 травня 2025 року він керував операціями проти збройних груп і колишніх військових та силовиків, пов’язаних із режимом Башара аль-Асада. Офіційного указу про його нове призначення не оприлюднювали, однак джерела у силових і військових структурах підтвердили це кільком медіа, зокрема Asharq Al-Awsat.

У суботу Міністерство внутрішніх справ Сирії призначило бригадного генерала Наїфа аль-Ібрагіма наступником аль-Ахмада в Латакії. Опитані виданням експерти пов’язують створення нової служби з ширшою реорганізацією силових органів після усунення попереднього режиму. За їхніми оцінками, служба має посилити спостереження та розвідувальні можливості для виявлення прихильників колишньої влади, осередків угруповання «Ісламська держава» та пов’язаних з Іраном структур.

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