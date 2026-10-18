Сирія та Світовий банк створять фонд відновлення — The National

Сирія та Світовий банк домовилися про створення багатодонорського трастового фонду для відновлення та реконструкції країни. Фонд матиме назву Syria Recovery and Reconstruction Trust Fund, або START, і надаватиме пільгове фінансування, інвестиційні гарантії та технічну допомогу.

Про домовленість сторони оголосили у спільній заяві. Як повідомляє The National, фонд також має допомогти у наданні базових послуг, зміцненні інституційної спроможності, розширенні економічних можливостей і відновленні довіри.

Підтримка партнерів

Міністр фінансів Сирії Йіср Барніє заявив, що угода закладає основу для нового етапу співпраці Дамаска з міжнародними партнерами. У спільній заяві зазначено, що ініціативу підтримали партнери зі США, Європи та Близького Сходу.

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Віцепрезидент Світового банку у справах Близького Сходу, Північної Африки, Афганістану та Пакистану Усман Діон заявив, що банк розраховує співпрацювати з усіма партнерами для підтримки всеосяжного та сталого відновлення Сирії.

Вартість відбудови

У 2025 році Світовий банк оцінив вартість відбудови Сирії приблизно у 216 млрд доларів, назвавши цю оцінку консервативною. За даними банку, збитки інфраструктурі становили 52 млрд доларів, або 48% загального обсягу збитків. Збитки житловим і нежитловим будівлям оцінювалися по 33 млрд доларів.

Перехідний уряд Сирії також залучає інвестиції для відновлення інфраструктури. Серед згаданих домовленостей — зобов’язання DP World спрямувати 800 млн доларів на порт Тартус та інвестиційний пакет Саудівської Аравії на 2 млрд доларів для розвитку двох аеропортів в Алеппо й інших проєктів.

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