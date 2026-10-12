Сирія видала перший за 14 років акредитив для угоди з Saudi Aramco — Jerusalem Post

Центральний банк Сирії повідомив, що видав перший за 14 років акредитив для угоди про постачання нафтопродуктів між Syrian Petroleum Company та Saudi Aramco. Операцію організували у координації з великим американським банком, назву якого не розкрили.

Фінансування нафтового імпорту

За даними Jerusalem Post, операція відкриває канал для фінансування імпорту нафти та проведення платежів через офіційну банківську систему. Видання зазначає, що цей крок є етапом відновлення доступу Сирії до міжнародних банківських каналів після скасування санкцій США та виключення країни зі списку держав — спонсорів тероризму.

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Домовленості Саудівської Аравії

Окремо міністр енергетики Саудівської Аравії підписав три меморандуми про взаєморозуміння з Кувейтом, Катаром та Єгиптом для посилення співпраці в енергетичній сфері, повідомило Саудівське державне інформаційне агентство.

Домовленість із Катаром встановлює рамки співпраці в нафтовій галузі, сфері природного газу та нафтохімії. Вона також передбачає вивчення спільних можливостей розвитку трубопроводів для транспортування й експорту.

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