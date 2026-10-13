Сирія заявила про затримання 18 підозрюваних у хімічних атаках — Anadolu Agency

Сирія заявила, що 18 підозрюваних, серед яких є високопоставлені офіцери, перебувають під вартою та постають перед спеціалізованим судом у справах про хімічні атаки часів режиму Башара Асада. Про це 13 жовтня в Дамаску повідомив міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шайбані на спільній пресконференції з генеральною директоркою Організації із заборони хімічної зброї Сабріною Даллафіор, передає Anadolu Agency.

Документи та доступ для ОЗХЗ

За словами аш-Шайбані, Дамаск передав ОЗХЗ понад 100 тисяч офіційних документів і надав організації доступ до архівів та свідків у межах роботи над сирійським досьє щодо хімічної зброї.

Він також заявив, що в червні сирійська влада почала виправляти декларацію про хімічну зброю, успадковану від попереднього режиму. До декларації додали один виробничий об’єкт, два об’єкти зберігання та боєприпаси, які, за твердженням міністра, раніше приховували.

Аш-Шайбані повідомив, що в серпні під наглядом ОЗХЗ у Сирії знищили 42 задекларовані хімічні авіабомби. Він назвав це першим підтвердженим знищенням такого озброєння на території країни з 2014 року.

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Розслідування атак триває

Голова МЗС Сирії зазначив, що остаточне закриття хімічного досьє має початися із забезпечення справедливості для жертв і недопущення повторення атак. Водночас він вказав на перешкоди для встановлення повного масштабу колишньої програми: наявність мін, пошкоджені об’єкти та записи, які попередня влада, за його словами, приховала або знищила.

Даллафіор заявила, що ОЗХЗ продовжує розслідувати попередні хімічні атаки та встановлювати відповідальних за них. За її словами, забезпечення контролю над будь-якими залишками хімічної програми часів Асада є пріоритетом для нерозповсюдження хімічної зброї та безпеки Сирії й регіону.

Сирія приєдналася до Конвенції про хімічну зброю у 2013 році після смертоносної хімічної атаки у Східній Гуті поблизу Дамаска. У 2021 році держави-учасниці ОЗХЗ призупинили її право голосу та інші привілеї через невирішені питання щодо застосування і декларування хімічної зброї. Повні права та привілеї Сирії в організації відновили 9 липня 2026 року.

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