Сирія закликала Ізраїль повернути війська на позиції до грудня 2024 року — Jerusalem Post

Сирія засудила активізацію операцій ізраїльських сил у провінції Кунейтра та сільських районах провінції Дараа поблизу Голанських висот. Як повідомляє Jerusalem Post, сирійське Міністерство закордонних справ заявило, що ці дії є порушенням суверенітету й територіальної цілісності країни та загрожують безпеці її громадян.

Сирійське державне агентство SANA також повідомило про посилення активності гелікоптерів, розвідувальної та військової авіації над півднем країни. У Дамаску вважають, що продовження таких дій підриває перспективи безпеки та стабільності в регіоні.

Заклик до міжнародної спільноти

Сирійська влада закликала міжнародну спільноту «взяти на себе відповідальність», припинити порушення та змусити Ізраїль дотримуватися міжнародного права і відповідних резолюцій ООН. За даними SANA, на думку Дамаска, це має запобігти подальшому зростанню регіональної напруженості та створити умови для тривалої безпеки.

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17 жовтня міністр закордонних справ Сирії Асаад Хасан аш-Шайбані закликав ізраїльські сили повернутися на позиції, які вони займали до 8 грудня 2024 року, і дотримуватися Угоди про роз'єднання сил 1974 року.

Позиція Ізраїлю та контакти за посередництва США

Ізраїльські керівники раніше заявляли, що країна не виводитиме війська з районів уздовж кордону, зайнятих у грудні 2024 року, зокрема з вершини гори Хермон. За даними видання, Ізраїль діє в буферній зоні та сирійських селах біля Голанських висот після падіння режиму Асада.

Армія оборони Ізраїлю не коментує ці операції. 10 жовтня ЦАХАЛ повідомив про удар по особі, яку ізраїльська армія назвала сирійським терористом і заявила, що вона діяла під керівництвом Ірану та готувала атаки проти ізраїльських цивільних і військових на півдні Сирії. У серпні Ізраїль і Сирія також провели за посередництва США переговори щодо зменшення військової напруженості та можливого безпекового договору, однак розбіжності щодо ізраїльської присутності й суверенітету Сирії зберігаються.

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