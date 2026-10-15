Сирія затримала Алі Каялі, підозрюваного у масових убивствах у Баніясі — Anadolu Agency

У Сирії Генеральне управління розвідки затримало Алі Каялі, також відомого як Міхрач Урал. Його підозрюють у провідній ролі в масових убивствах у прибережному місті Баніяс у травні 2013 року. За даними Anadolu Agency, сирійське державне агентство SANA повідомило, що Каялі затримали, коли він намагався перетнути кордон. Де саме відбулося затримання та який кордон він намагався перетнути, не уточнюється.

Звинувачення щодо подій 2013 року

Каялі був колишнім командиром ополчення, лояльного до тодішнього сирійського лідера Башара Асада. Його давно звинувачують у причетності до масових убивств цивільних у Баніясі та сусідньому селі Аль-Байда на заході Сирії на початку повстання проти Асада.

2 травня 2013 року сили тодішнього сирійського режиму та союзні їм ополченці штурмували Аль-Байду в провінції Тартус, повідомляється про загибель сотень цивільних. За свідченнями уцілілих, під час нападу відбувалися масові страти, підпали будинків і вбивства жінок та дітей.

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Затримання колишнього заступника

Затримання Каялі відбулося менш ніж за два тижні після того, як 4 жовтня сирійські контртерористичні органи затримали Джамаля Трабульсі — колишнього заступника Каялі в проасадівському ополченні «Сирійський опір». Сирійська влада звинувачує Трабульсі в участі у військових операціях разом із силами, лояльними до Асада, зокрема в масових убивствах у Баніясі та Аль-Байді.

Каялі також фігурує у справі про подвійні вибухи в турецькому місті Рейханли, у провінції Хатай, у травні 2013 року. Тоді загинули десятки людей. Після усунення Асада від влади у грудні 2024 року сирійська влада активізувала затримання колишніх посадовців режиму та командирів ополчень, яких звинувачують у злочинах проти цивільного населення під час громадянської війни.

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