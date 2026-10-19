Сирійські оборонні виші обмежили вступ жінок на більшість програм — Jerusalem Post

У Сирії два новостворені державні університети оборонного та безпекового профілю обмежили можливості для вступу жінок. Міністерство вищої освіти 30 вересня оголосило, що на програми права, економіки й управління, а також соціальних наук у Національному університеті оборонних наук прийматимуть лише чоловіків.

У Сирійському університеті безпекових наук жінки можуть подаватися лише на програми з кібербезпеки. Водночас кілька державних закладів, що спеціалізуються на дошкільній освіті, акушерстві та медсестринстві, приймають лише жінок. Прийом заявок завершився в понеділок, а правила вступу не змінилися попри критику, повідомляє Jerusalem Post.

Оцінка Human Rights Watch

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що обмеження суперечать Конституційній декларації Сирії та міжнародно-правовим зобов’язанням країни. Старша радниця HRW щодо Сирії Хіба Заядін зазначила, що влада формує армію та сили безпеки без жінок: вони не можуть навчатися на офіцерок, а також здобувати освіту для роботи військовими юристками чи адміністраторами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними HRW, попри відкриття Жіночого поліцейського інституту, перший випуск якого відбувся у вересні, обмеження в більшості оборонних університетських програм фактично закривають жінкам шлях до служби в армії. У серпні сирійська влада також заборонила членкиням YPJ — жіночого підрозділу курдських Сирійських демократичних сил — вступати до армії.

Обмеження в інших сферах

Гендерні обмеження поширюються і на державні технічні інститути з підготовки фахівців для нафтогазової та залізничної галузей, куди приймають лише чоловіків. Колишній посадовець Міністерства вищої освіти минулого місяця заявив Agence France-Presse, що частина подібних правил існувала давно, однак виключення жінок з університетів оборонного та безпекового профілю є новим явищем.

У грудні 2024 року речник уряду припустив, що жінки можуть бути біологічно не пристосованими до деяких політичних ролей, а питання їхньої роботи суддями назвав темою для дослідження фахівців. Наступного місяця губернатор Латакії заборонив державним службовицям носити надмірний макіяж і пригрозив юридичними заходами за порушення заборони.

Читай нас у