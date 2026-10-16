Сирійські ЗМІ повідомили про близько 10 ізраїльських машин біля дамби — Anadolu Agency

Близько 10 ізраїльських військових машин наблизилися до дамби Абдін у провінції Дараа на півдні Сирії. Над районом у цей час літали ізраїльські військові літаки, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на сирійські державні медіа.

Обшуки та стрілянина

Сирійський телеканал Alikhbariah заявив, що ізраїльські сили стріляли у бік сільськогосподарських угідь і обшукували будинки у східній частині села Абдін. За даними мовника, раніше того ж дня військові також підпалили будинок і склад для кормів у сільській місцевості провінції Дараа.

Інформації про можливих загиблих або поранених, а також про масштаби пошкоджень телеканал не оприлюднив.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередній вхід військових

Днем раніше, за повідомленням сирійського державного агентства SANA, п'ять ізраїльських військових машин увійшли до того самого району через ворота Тель-Абу-Гайтар, розташовані поруч з окупованими Ізраїлем Голанськими висотами. Агентство стверджує, що військові провели обшук у будинку місцевого жителя, приблизно на годину затримали кількох молодих чоловіків, вилучили мотоцикл і стріляли по незабудованій ділянці, після чого залишили район.

Ізраїль активізував військові операції у Сирії після падіння режиму Башара Асада в грудні 2024 року, завдаючи ударів по військових об'єктах і розширюючи присутність у буферній зоні окупованих Голанських висот. Сирійська влада неодноразово засуджувала такі дії як порушення суверенітету країни.

Читай нас у