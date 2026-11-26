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Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський долучився до оцінки оборонних можливостей Норвегії на її майже 200-кілометровому сухопутному кордоні з Росією.

Норвезька сторона запросила українського генерала, щоб використати бойовий досвід України для посилення протиповітряної оборони на півночі країни.

Під час секретної місії Сирський разом із начальником Генерального штабу Норвегії Ейріком Крістофферсеном вивчав прикордонну місцевість поблизу російського Кольського півострова, де зосереджені значні військові сили РФ.

Паралельно в Осло відбулися зустрічі представників України та Норвегії, на яких обговорювали допомогу Києву для захисту від російських ракетних і дронових атак узимку, а також можливості застосування українського бойового досвіду для оборони Норвегії.

Коментуючи ризик російських провокацій на Крайній Півночі, Сирський наголосив, що країни мають бути постійно готовими до таких загроз, а системи протиповітряної оборони повинні працювати в режимі готовності цілодобово.

Джерело: Barents Observer.

Міністр оборони України Євгеній Хмара під час офіційного візиту до Осло провів зустріч із міністром фінансів Норвегії Єнсом Столтенбергом, на якій сторони обговорили ситуацію на фронті, ключові потреби Сил оборони та посилення української протиповітряної оборони, зокрема для захисту від балістичних ракет і реактивних безпілотників напередодні зими.

Попри розвиток безпілотників і роботизованих систем, повністю замінити піхоту на фронті поки неможливо. Наявні технології ще не здатні виконувати всі завдання, з якими справляються військовослужбовці. Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Європейським країнам потрібно завчасно готуватися до можливої війни з Росією, посилювати армії, оснащувати їх сучасним озброєнням і готувати економіку та населення. Відповідаючи на запитання про те, що він міг би порадити європейцям, які побоюються поширення російської агресії на їхні країни, Сирський закликав не розраховувати на те, що війни вдасться уникнути.

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