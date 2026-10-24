Скарги ув’язнених становили 27% справ адмінсудів Таллінна і Тарту — ERR News

В Естонії скарги ув’язнених у 2025 році становили 27% усіх справ в адміністративних судах Таллінна і Тарту. Загалом до цих судів надійшло 908 скарг від ув’язнених, повідомляє ERR News.

За перші дев’ять місяців 2026 року ув’язнені подали понад 680 скарг. Вони оскаржують різні питання — від умов утримання до доступу до медичної допомоги. За даними судів, наразі задовольнили близько 1,5% таких скарг.

Очікуване збільшення навантаження

Голова Талліннського адміністративного суду Каупо Круусвеє заявив, що суди готуються до зростання кількості звернень у зв’язку з переведенням до Естонії ув’язнених зі Швеції. За його оцінкою, якщо до країни перевезуть близько 600 осіб, а вони звертатимуться до суду з такою самою частотою, як естонські ув’язнені, це може додати приблизно 300 скарг щороку.

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За словами Круусвеє, перші скарги вже подали естонські ув’язнені, які вважають, що переведені зі Швеції ув’язнені мають кращі умови. Адвокатка Катаріна Талумяе не виключила, що частина таких претензій може бути обґрунтованою.

Скарги шведських ув’язнених

Шведські ув’язнені також зверталися зі скаргами до канцлера юстиції Естонії. Серед їхніх претензій — умови утримання та мовний бар’єр. Талумяе зазначила, що іноземні ув’язнені порушували й питання підтримання контактів із родичами та близькими у Швеції, оскільки це може створювати для них додаткові непропорційні витрати.

Директорка Тартуської в’язниці Мерле Ульст повідомила, що адміністрація ретельно вивчає висновки канцлера юстиції та планує надати відповідь на початку грудня. Круусвеє додав, що Міністерству юстиції та цифрових справ запропонували вивчити досвід інших країн, адже в сусідніх державах ув’язнені звертаються до судів значно рідше.

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