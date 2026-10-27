Скелет молодого тиранозавра викликав ажіотаж на аукціоні Sotheby's – BBC

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Аукціонний дім Sotheby's у Нью-Йорку продав експонат молодого тиранозавра на прізвисько «Джоді» за 47,3 млн доларів США. Торги тривали 12 хвилин за участю шести покупців, а фінальна вартість майже вп'ятеро перевищила початкову оцінку в 9 млн доларів.

Викопний хижак пізньокрейдового періоду має висоту близько трьох метрів і складається зі 191 кісткового елемента та збереженого черепа. Ця угода посіла друге місце серед найдорожчих продажів динозаврів після тиранозавра «Гаса» ($50,1 млн) та випередила стегозавра «Апекса» ($44,6 млн). Продаж приватному покупцю відновив наукову дискусію щодо доцільності передачі унікальних викопних решток у приватні колекції замість музейних експозицій.

Джерело: BBC.

Зазначимо, що тиранозаври - часті гості на аукціонах. Так, 14 липня 2026 скелет тиранозавра на прізвисько Гас продали на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку за рекордні 50,1 млн доларів, що стало найвищою ціною за скам’янілість динозавра в історії.

У Швейцарії за $6,1 мільйона продали скелет тиранозавра під назвою «Трініті». Він складається з кісток трьох різних динозаврів віком від 65 до 67 мільйонів років.

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