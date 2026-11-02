Схвалення роботи Трампа у США тримається на рівні 32% — Cyprus Mail

У США рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа напередодні виборів до Конгресу становить 32%. Це на один відсотковий пункт вище за рекордно низький показник у 31%, зафіксований два тижні тому. Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos, проведене серед американців, повідомляє Cyprus Mail.

Перевага демократів у загальнонаціональному опитуванні

Серед зареєстрованих виборців 46% заявили, що на виборах до Конгресу підтримали б демократів, тоді як 38% обрали б республіканців. Перевага Демократичної партії становить вісім відсоткових пунктів, хоча тижнем раніше вона сягала 11 пунктів.

Так зване загальнонаціональне опитування щодо партійних уподобань показує, яку партію виборці хотіли б бачити на чолі Конгресу. Водночас воно не відображає особливостей перегонів у штатах і виборчих округах, від яких залежить контроль над Сенатом і Палатою представників. У таких перегонах республіканці мають певні структурні переваги.

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Ставлення незалежних виборців

Половина незалежних зареєстрованих виборців сказала, що розглядає свій голос на виборах як голос проти Трампа. Ще 13% назвали його голосом на підтримку президента, а 33% відповіли, що глава Білого дому не впливає на їхній вибір.

Опитування тривало п’ять днів і завершилося у понеділок. У ньому онлайн взяли участь 1 765 дорослих американців, а статистична похибка становила два відсоткові пункти.

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