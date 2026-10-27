У штаті Юта, США, слідчі заявили, що ДНК-докази дали їм підстави пов’язати серійного вбивцю Теда Банді з убивством 17-річної Мелісси Енн Сміт у 1974 році. Її тіло в лісі виявив мисливець, а справу тривалий час не могли розкрити.

ДНК-докази у старій справі

Як повідомляє ABC News, прокурорка округу Самміт Маргарет Олсон заявила, що правоохоронці переконані у відповідальності Банді за смерть Сміт. За її словами, крім ДНК-доказів, обставини смерті відповідали характерним ознакам його злочинів, а також його мотиву, засобам і можливості вчинити злочин.

Сержант поліції Юти Майк Рейнольдс повідомив, що в матеріалах, отриманих під час розтину Сміт, знайшли ДНК-профіль, дуже подібний до профілю, пов’язаного з Банді. Слідчі також встановили важливий ДНК-зв’язок між доказами у справі Сміт і справі Лори Ейм — іншої жертви Банді, вбивство якої розкрили в окрузі Юта у квітні.

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Інші ймовірні жертви

Банді стратили на електричному стільці у Флориді 1989 року за вбивства двох жінок у будинку жіночого студентського товариства Chi Omega при Університеті штату Флорида у 1978 році. За даними слідчих, у 1970-х роках він убив щонайменше 30 жінок і дівчат у кількох штатах, а ще більше людей змогли втекти або вижили після нападів із пораненнями.

В останні дні перед стратою Банді зізнався у низці злочинів, зокрема тих, про які поліції раніше не було відомо. Водночас не всі його зізнання отримали підтвердження. Слідчі також працюють над встановленням обставин смерті 16-річної Ненсі Вілкокс, яку вважають ще однією ймовірною жертвою Банді в Юті.

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