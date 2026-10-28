Словаччина достроково перебрала захист свого неба винищувачами F-16 — Interia

Словаччина на два місяці раніше від запланованого терміну самостійно перебрала цілодобовий захист свого повітряного простору. Словацькі винищувачі F-16 та необхідні радарні підрозділи приєдналися до системи протиповітряної оборони НАТО NATINADS, повідомляє Interia.

Захист повітряного простору

Президент Словаччини Петер Пеллегріні назвав самостійне забезпечення захисту неба важливим етапом для країни. За його словами, це стало результатом спільних зусиль, залученості та рішучості зміцнювати національну і колективну безпеку.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк повідомив журналістам, що контроль над повітряним простором країни перебрали приблизно о 10:00. За його словами, F-16 і радарні підрозділи вже забезпечують повний цілодобовий захист повітряного простору Словаччини.

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Міністерство оборони країни заявило, що відтепер винищувачі F-16 несуть цілодобове чергування в межах інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО.

Допомога союзників завершилася

Упродовж кількох років словацьке небо охороняли союзники з Польщі, Чехії та Угорщини. До такої підтримки вдалися після виведення з експлуатації винищувачів МіГ-29.

Словаччина замовила 14 американських винищувачів F-16, із яких до країни вже надійшли 10. На решті літаків словацькі пілоти проходять навчання у США. Пеллегріні також подякував союзникам по НАТО за підтримку у захисті повітряного простору.

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