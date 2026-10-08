Словаччина за домовленістю з путіним направила військових офіцерів до Москви

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Словаччина направила двох військових офіцерів до Москви після домовленості прем’єр-міністра Роберта Фіцо з gутіним про відновлення військових контактів між країнами. Очікується, що до Братислави також прибуде військовий аташе рф.

Посаду військового аташе Словаччини в Москві обійняв бригадний генерал Славомір Ставіарський, його заступником став полковник Іво Гахір. Їхні імена з’явилися в офіційному переліку військово-дипломатичного корпусу протягом останніх тижнів.

Відновлення обміну військовими аташе між двома країнами відбувається вперше після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Востаннє російський військовий аташе працював у Словаччині чотири роки тому, після чого його вислала урядова команда тодішнього прем’єра Едуарда Гегера.

Про намір відновити військові контакти з Москвою Фіцо заявляв під час візиту до рф у травні 2026 року. Тоді він повідомив Путіну, що Словаччина хоче відновити співпрацю на рівні військових аташе.

До Братислави, за інформацією депутата словацького парламенту Томаша Валашека, може приїхати 46-річний Максим Вере́жан — кадровий офіцер військово-морських сил рф. Раніше він працював у посольстві рф у Римі, а останні роки перебував у Москві.

Офіційного підтвердження його призначення наразі немає. Вере́жан поки не значиться у списку військових дипломатів, акредитованих у Словаччині, однак, за словами Валашека, вже отримав агреман — попередню згоду країни перебування на призначення дипломата.

Валашек виступив проти відновлення такого формату співпраці. За його словами, словацький військовий аташе в Москві навряд чи отримає доступ до важливої інформації, тоді як російський представник у Братиславі може використовувати дипломатичний статус для проведення дезінформаційних та впливових операцій.

«Рф нас не пустить ні до чого, до чого не хоче нас пустити. З іншого боку, ми тут потенційно отримуємо людину, яка може проводити дезінформаційні та впливові операції», — заявив депутат.

У словацькому Міністерстві закордонних справ відновлення військово-дипломатичних контактів пояснювали прагненням уряду будувати «прагматичні відносини» з рф. Серед аргументів також називали необхідність опікуватися військовими похованнями, якими раніше займалися російські військові дипломати.

Про це пише Аktuality.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав Європейський Союз провести екстрений саміт через стрімке зростання цін на пальне. Він заявив, що ЄС, на його думку, недостатньо реагує на наслідки нафтової кризи для країн-членів.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в останній момент скасував запланований візит до України. Він мав приїхати на саміт «Карпатська ініціатива», однак 18 вересня не прибув на зустріч лідерів у Івано-Франківській області. За даними ЗМІ, причиною могла стати хвороба.

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