Словак, оголошений у розшук у Європі, напав на польського прикордонника — RMF24

0:00 / 0:00

Співробітники Прикордонної служби Польщі затримали громадянина Словаччини на пункті пропуску в Крощенку. Чоловік перебував у розшуку на підставі Європейського ордера на арешт.

Затримання громадянина Словаччини відбулося в понеділок під час проходження митного контролю при виїзді з Польщі. Під час перевірки даних з’ясувалося, що словак розшукується словацькою системою правосуддя за насильство щодо близької особи. За цей злочин йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

За день до спроби виїзду з Польщі чоловіка зупинив для дорожньої перевірки патруль прикордонної служби з поста в Устриках-Гурних. Тоді й стався інцидент – словак напав на співробітника.

"Під час цих дій він порушив фізичну недоторканність співробітника прикордонної служби, який виконував службові обов’язки, та завдав йому тілесних ушкоджень", – наголосив прессекретар командира Бещадського підрозділу прикордонної служби Пьотр Закеляж.

Затриманого доставили до прокуратури, де йому були висунуті звинувачення. Чоловік визнав свою провину та добровільно погодився на покарання у вигляді 7 місяців позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання на 2 роки. Крім того, його зобов’язали сплатити штраф у розмірі 40 тис. злотих. Остаточне рішення у цій справі ухвалить суд.

Про це повідомляє RMF24.

Польське міноборони відкинуло можливість збиття цілей над Україною.

Польща 7 жовтня піднімала військову авіацію через масовану атаку РФ на Україну.

У ніч проти 5 жовтня Румунія та Польща підняли авіацію через російську атаку по Україні. У Румунії два винищувачі F-18 вилетіли на патрулювання після того, як радари зафіксували повітряну ціль біля кордону.

Читай нас у