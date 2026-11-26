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Депутатка ультраправих поглядів зі Словаччини Лівія Павлікова опублікувала в Instagram відео, на якому стріляє по веселковому прапору у відеогрі GTA VI. Такий допис спричинив скандал, після чого її колеги звернулися із заявою до поліції.

Павлікова, яка належить до ультраправого руху «Республіка», пояснила, що шукала в грі прайд-марш, але, не знайшовши його, почала стріляти у веселковий прапор із написом «Мир». Після хвилі критики депутатка назвала свій вчинок жартом.

«Я вважаю, що жартувати й грати в комп’ютерні ігри – це чудово. Не розумію, чому ви пов’язуєте це з реальним світом», – зауважила депутатка.

Попри це, депутати опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Луція Плавакова та Міхал Сабо звернулися до поліції із заявою. За словами Плавакової, Павлікова зневажливо відреагувала на критику та висміювала правових експертів.

Сама депутатка заявила, що стежить за своїми публікаціями. Вона пояснила, що лише скористалася можливостями гри й не очікувала, що відео стане приводом для звернення до поліції.

Про це повідомляється з посиланням на Novinky.

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