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З 16 листопада візові центри Словенії на території Росії перестали приймати заяви на отримання туристичних віз. Водночас росіяни можуть подавати документи на окремі категорії шенгенських і національних віз, але для цього потрібне попереднє погодження з посольством.

Зокрема, громадяни Росії й надалі можуть претендувати на шенгенські візи для відвідування родичів, які мають громадянство країн Євросоюзу, а також для ділових поїздок і участі в конференціях. У кожному такому випадку необхідно заздалегідь узгодити подання документів із посольством Словенії.

Можливість отримати візу також зберігається для працівників міжнародних перевезень — моряків, водіїв вантажівок і пілотів. Крім того, росіяни можуть оформити національну візу категорії D для возз'єднання сім'ї з громадянами ЄС.

В Асоціації туроператорів Росії (АТОР) уточнили, що раніше видані візи залишаються чинними.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Словенії повідомляло, що міністри внутрішніх справ європейських країн виступили за обговорення подальших обмежень на видачу шенгенських віз громадянам РФ. У середині жовтня лідери Євросоюзу також закликали розглянути посилення візових вимог для росіян з метою протидії гібридним загрозам.

Про це повідомляє візовий оператор VFS Global на своєму сайті.

Раніше Фінляндія закликала ЄС повністю заборонити туристичні візи для росіян.

У Брюсселі, Бельгія, Європейська комісія готує пропозиції щодо посилення візових правил для громадян Росії — держави-агресора. Їх можуть представити в січні, щоб посилити захист ЄС від гібридних загроз.

Німеччина закликає ЄС посилити обмеження на туристичні візи для росіян.

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