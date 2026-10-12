Словенія відхилила розширення повноважень парламентських комісій — France 24

У Словенії виборці на референдумі відхилили урядовий законопроєкт про розширення повноважень парламентських слідчих комісій. За підсумками підрахунку 99% бюлетенів, проти пропозиції висловився 51% учасників голосування, за — 49%, повідомляє France 24.

Що передбачав законопроєкт

Схвалення законопроєкту означало б, що люди, викликані для свідчень перед парламентськими слідчими комісіями, мусили б з'являтися негайно. Вони також не мали б права оскаржити такий виклик у суді до завершення роботи комісії.

Опозиція заявляла, що викликаних на слухання людей можуть змусити розкривати чутливу інформацію. Її представники стверджували, що уряд фактично створює «політичну поліцію».

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Явка стала рекордною

Медіа та аналітики очікували низької явки, однак у голосуванні взяли участь 53,7% виборців, які мали право голосу. Це найвищий показник явки на референдумі в історії Словенії.

Результат голосування став ударом по програмі реформ прем'єр-міністра Янеза Янші, яку опозиція називала авторитарною. Янша очолив уряд після того, як колишній ліберальний прем'єр Роберт Голоб не зміг сформувати кабінет міністрів, попри незначну перемогу його партії на парламентських виборах у березні.

Серед інших пропозицій Янші були скорочення робочих місць у державному секторі та зменшення фінансування правозахисних груп. Перед референдумом Голоб заявив, що голосування стане випробуванням стійкості словенської демократії.

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