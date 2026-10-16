Слухання у справі Мазарі та Чаттхи відбудеться у в’язниці Адіала — The Express Tribune

У Пакистані наступне слухання у справі адвокатки та правозахисниці Імаан Мазарі й її чоловіка, адвоката Хаді Алі Чаттхи, відбудеться у в’язниці Адіала. Ісламабадський антитерористичний суд повідомили, що Міністерство права видало відповідне повідомлення. Адвокатам і свідкам доручили прибути до в’язниці на засідання у справі, що стосується демонтажу загороджень.

Скарги захисту на умови зустрічі

Як повідомляє The Express Tribune, під час слухання Мазарі та Чаттха долучилися через відеозв’язок, тоді як їхні адвокати були присутні в суді. Один із захисників подав письмову заяву, в якій описав труднощі під час зустрічі з підзахисними у в’язниці Адіала.

За його словами, на зустріч довелося чекати приблизно годину, а сама вона тривала 25 хвилин. Адвокат заявив, що розмову провели в конференц-залі, її записували, а конфіденційність не була забезпечена. Він також стверджує, що не зміг передати обвинуваченим копії матеріалів справи. Під час зустрічі з Мазарі перебували дві жінки-констеблі, двері залишалися відчиненими, а чоловіки-констеблі стояли зовні, йдеться у заяві захисника.

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Позиція суду та обвинувачених

Захист наполягав, що розгляд не має відбуватися без особистої присутності обвинувачених. Суддя Тахір Аббас Сіпра заявив, що протягом кількох днів доручав доставити Мазарі та Чаттху до суду, та розкритикував дії поліції. Він також наказав перевірити, чи надала адміністрація в’язниці пояснення щодо того, чому обвинувачених не доставили до суду.

Хаді Алі Чаттха через відеозв’язок заявив, що подружжя не заперечує ані проти особистої участі в судовому засіданні, ані проти слухання у в’язниці, якщо до Адіали допустять їхніх адвокатів і журналістів. За словами захисника, Мазарі та Чаттха не бойкотують процес, але через проблеми зі звуком та інтернетом під час онлайн-засідань не можуть повноцінно стежити за слуханнями й радитися з адвокатами.

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