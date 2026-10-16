Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич під час візиту до Ібрагімової мечеті в палестинському місті Хеврон на Західному березі Йордану заявив, що вона є «першою суверенною власністю єврейського народу». Він також сказав, що святиня назавжди залишатиметься символом ізраїльського суверенітету на Західному березі Йордану.

За даними Asharq Al-Awsat, Смотрич прибув до комплексу на церемонію завершення робіт із перекриття та реставрації його частин. Ізраїльський Channel 14 повідомив, що подія відбулася після оголошеного Смотричем рішення скасувати Хевронські домовленості та позбавити палестинський муніципалітет окремих повноважень у Старому місті.

Обмеження у Старому місті

У матеріалі зазначається, що в Старому місті Хеврона близько 500 ізраїльських поселенців живуть поруч із тисячами палестинців. Палестинські мешканці та співрозмовники видання розповіли про перекриті вулиці, контрольно-пропускні пункти й перевірки документів. За даними Палестинського національного інформаційного центру, у Старому місті закрили приблизно 1829 торговельних закладів, із яких 520 — за окремими військовими наказами.

Мешканець вулиці Аль-Сахла Іслам аль-Фахурі заявив, що після 7 жовтня 2023 року обмеження пересування та кількість КПП посилилися. За його словами, палестинці, які залишилися у своїх будинках, зазнають постійних перевірок і нападів з боку поселенців.

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Контроль над святинею

Директор Ібрагімової мечеті шейх Мутаз Абу-Снейнех заявив, що відвідувачі проходять через турнікети, електронні ворота та кілька перевірок документів. За його словами, після 7 жовтня палестинцям віком до 25 років заборонили входити до мечеті.

За даними матеріалу, після вбивства 29 мусульманських вірян, скоєного поселенцем Барухом Гольдштейном у 1994 році, Ізраїль узяв під контроль 63% комплексу та визначив цю частину для юдейського користування. Палестинці мають доступ до неї лише десять днів на рік, тоді як у дні окремих юдейських свят мусульманам повністю забороняють відвідувати мечеть.

Хевронський протокол 1997 року поділив місто на райони H1 і H2. Згідно з описом Asharq Al-Awsat, рішення, про яке раніше заявляв Смотрич і яке схвалила Вища планувальна рада ізраїльської Цивільної адміністрації, позбавило муніципалітет Хеврона повноважень щодо планування та будівництва в районі H2, до якого належить Старе місто.

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