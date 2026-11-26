54-річна колумбійсько-американська акторка Софія Вергара вперше наживо побачила семиметрову бронзову скульптуру, встановлену на її честь у місті Барранкілья, що в Колумбії.

Заради цієї події знаменитість приїхала на батьківщину, де зустрілася з мером міста Алехандро Чаром Чальхубом та архітектором Їно Маркесом, який створив пам'ятник. Скульптура зображує акторку в синій сукні з рукою на стегні.

"Минула ніч була наче уві сні. Дуже вдячна", - написала Софія в Instagram.