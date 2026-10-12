Союзники експрем’єра Філіппа сумніваються в його шансах — Politico Europe

У Франції союзники експрем’єра Едуара Філіппа висловлюють сумніви щодо його шансів на президентських виборах 2027 року. Філіппа раніше вважали найкраще позиціонованим кандидатом від політичного мейнстриму, здатним протистояти ультраправій Марін Ле Пен, однак його рейтинги протягом року не зростають.

Як повідомляє Politico Europe, видання поспілкувалося із шістьма представниками політичного оточення Філіппа, зокрема членами його передвиборчої команди. Частина співрозмовників на умовах анонімності заявила про занепокоєння стратегією кампанії та перспективами кандидата.

Боротьба за другий тур

За даними Politico Europe, Ле Пен має суттєву перевагу в опитуваннях. Водночас Філіпп змагається з кандидатом від ультралівих Жан-Люком Меланшоном за друге місце, яке дає право вийти до другого туру. Євродепутат Рафаель Глюксманн, який поступається їм у більшості опитувань, може посилити свої позиції після переконливої перемоги на нещодавніх праймеріз лівоцентристів.

Філіпп, який залишив посаду прем’єр-міністра за президентства Емманюеля Макрона у 2020 році, намагається представити себе як прагматичного політика, що протистоїть популізму. Його команда пропонує оздоровити державні фінанси, посилити роль Франції у світі та переглянути пенсійну систему. Водночас союзники політика вважають, що він досі не зміг об’єднати центристський табір.

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Пенсійна ініціатива не привернула уваги

Однією з ключових пропозицій Філіппа стало підвищення пенсійного віку до 65 років. Оголошення довелося відкласти через звернення Макрона до нації щодо російських загроз і зростання цін на пальне. Згодом увагу до ініціативи затьмарили звинувачення в антисемітизмі на адресу лідера партії «Національне об’єднання» Жордана Барделли.

Відео з 20-хвилинним виступом Філіппа про пенсійну реформу зібрало на YouTube близько 70 тисяч переглядів. Наступного дня двогодинна онлайн-зустріч Меланшона зі студентами бізнес-школи HEC набрала 550 тисяч переглядів.

Конкуренція всередині центристського табору також ускладнює кампанію. Лідер партії Renaissance Габріель Атталь активно проводив кампанію влітку, однак теж відстає в опитуваннях. Представники партії Horizons, яку очолює Філіпп, визнають, що суперництво з Атталем відволікає увагу виборців від їхніх пропозицій.

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