Союзники Флавіу Болсонару мають очолити сім штатів Амазонії — Mongabay

У Бразилії політики, які підтримують ультраправого кандидата в президенти Флавіу Болсонару, можуть очолити сім із дев’яти штатів бразильської Амазонії. Такий розподіл сил формується після першого туру виборів 4 жовтня, а в трьох штатах губернаторів визначатимуть у другому турі 25 жовтня, повідомляє Mongabay.

Результати першого туру

У штаті Мату-Гросу переміг підприємець агробізнесу Отавіану Піветта, пов’язаний із правою партією Republicanos. У штаті Пара обрали Даніела Сантоса, відомого як доктор Даніел, від партії Podemos. Він пообіцяв призначити Вінісіуса Борбу керівником екологічного відомства. За даними видання, Борба — адвокат, який здобув відомість, представляючи фермерів, що незаконно розводили худобу на землях корінних народів.

У Рораймі майже 70% виборців підтримали Артура Енріке, пов’язаного з Ліберальною партією. Раніше він був мером Боа-Вісти, столиці штату, та підтримує легалізацію видобутку корисних копалин на територіях корінних народів. У Рондонії також переміг кандидат від Ліберальної партії Маркос Рожеріу.

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Другий тур і президентські вибори

У Мараньяні обраний губернатор Едуарду Брайде зберіг нейтралітет щодо підтримки кандидатів у президенти. Губернатор Амапи Антоніу Паулу де Олівейра Фурлан також публічно не підтримав жодного з кандидатів, однак його кампанію підтримує Ліберальна партія.

У штатах Акрі та Токантінс обидва кандидати, які залишилися в боротьбі за посаду губернатора, підтримують Флавіу Болсонару. В Амазонасі Омар Азіз очолив голосування в першому турі; за оцінкою Mongabay, цей штат може стати другим серед дев’яти амазонських штатів, де оберуть губернатора, союзного з чинним президентом Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

У другому турі президентських виборів Лула да Сілва змагатиметься з Флавіу Болсонару — сином колишнього президента Жаїра Болсонару. За даними видання, Жаїру Болсонару заборонили обіймати державні посади після засудження за планування державного перевороту у 2022 році. Директорка Instituto Socioambiental Адріана Рамос заявила, що зміни в політичному ландшафті можуть повернути розширення незаконної діяльності, присутність організованої злочинності та послаблення контролю за використанням природних ресурсів.

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